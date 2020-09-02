В Минском офисе компании PandaDoc прошел обыск

Источник материала: Tut.by

В Минский офис ИТ-компании PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР), говорится в Telegram-канале « МотолькоПомоги ». Это в комментарии для Onliner подтвердил сооснователь компании.



Фото: pixabay.com

Как следует из информации Telegram-канала, об этом им рассказали несколько сотрудников компании. «Госконтроль (ДФР) пришел сейчас в офис PandaDoc, ул. Кирова, 8», «Это правда, я сотрудник PandaDoc, мы на удаленке, была рассылка в офис не приходить, потому что там „гости“», «Привет! Информация верная про PandaDoc. Сказали всем, кто на офисе уходить. А тем, кто не пришел, не приходить», — сказано в сообщении. Onliner пишет, что сооснователь компании Микита Микадо подтвердил информацию о том, что обыск проводят сотрудники ДФР.

Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях — в частности говорил, что при сохранении нынешнего политического режима планирует вывезти бизнес за пределы Беларуси — а также предлагал варианты помощи (в том числе, материальные) силовикам, которые хотят уволиться из системы правоохранительных органов. В своем профиле в Facebook Микадо недавно заявил, что уже поступило 594 подобных заявки.

Напомним: компанию PandaDoc в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. В 2013-м команда запустила свой уникальный одноименный продукт — SaaS-решение, которое автоматизирует все этапы по работе с документами, включая их создание, отправку, хранение, электронную подпись и получение платежей. Сейчас приложение используют по всему миру около 20 тысяч клиентов.

Головной офис компании находится в Сан-Франциско в США, но сам продукт разрабатывается в Минске. Причем, по словам Микиты , в США примерно сто сотрудников, а в Беларуси — в два раза больше.

Микита Микадо уже давно живет с семьей в Кремниевой долине в США, но после 12 августа, увидев новости и видео из родной Беларуси, он взял отпуск и отправился в Лондон — чтобы быть в ближайшей часовой зоне к Минску.