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В офисе PandaDoc обыск

02.09.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщают сотрудники компании и телеграм-канал «МотолькоПомоги», в минском офисе компании PandaDoc сотрудники ДФР проводят обыск.

В офисе PandaDoc обыск
Фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. Недавно отчитались о 594 полученных заявках.

Микита Микадо в интервью ютуб-каналу «Русские норм!» высказывался о ситуации в стране:

— В случае победы режима Беларусь превратится в Северную Корею, которая находится в Европе. В очередной дотационный центр, регион для России. Совершенно понятно, что после всего, что произошло, санкции ЕС и США будут только расти. Беларусь уже убыточная страна, которая станет еще более убыточной, кредитов нам никто не даст. То, что произойдет с людьми, — массовая эмиграция. Мы проводили опрос своих сотрудников, 80% выступают за переезд. Не представляю, каким образом дальше что-то в принципе будет возможно в Беларуси — в первую очередь в ИТ. Ведь айтишники — мобильные.
 
 
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Как сообщают сотрудники компании и телеграм-канал «МотолькоПомоги», в минском офисе компании PandaDoc сотрудники ДФР проводят обыск.
 
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