Купаловский театр отменил все спектакли до конца ноября

Источник материала: Tut.by

Купаловский театр отменил показы всех спектаклей до конца ноября. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе коллектива.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Соответственно, не состоятся премьеры постановок «En souvenir de Шагал» и «Тутэйшыя», юбилейный вечер, посвященный 100-летию театра, а также репертуарные спектакли.

Купленные билеты можно вернуть в кассу театра по адресу улица Энгельса, 7а. Она работает с 12 до 18 часов, в субботу и воскресенье — выходные дни.

Причина такого решения лежит на поверхности. Сегодня, 2 сентября из театра уволились шесть человек: народные артисты Беларуси Виктор Манаев и Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц.

Они присоединились к своим коллегам, которые ушли из театра, проявив свою гражданскую позицию. 26 августа из Купаловского театра были уволены 58 человек, которые ранее написали соответствующие заявления. Из них 36 человек — актеры, остальные — сотрудники театра. 27 августа, TUT.BY стал свидетелем ухода купаловцев из родного здания.

Теперь в труппе театра осталось 15 человек. Играть спектакли некому.