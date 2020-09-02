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Купаловский театр отменил все спектакли до конца ноября

02.09.2020 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Купаловский театр отменил показы всех спектаклей до конца ноября. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе коллектива.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Соответственно, не состоятся премьеры постановок «En souvenir de Шагал» и «Тутэйшыя», юбилейный вечер, посвященный 100-летию театра, а также репертуарные спектакли.

Купленные билеты можно вернуть в кассу театра по адресу улица Энгельса, 7а. Она работает с 12 до 18 часов, в субботу и воскресенье — выходные дни.

Причина такого решения лежит на поверхности. Сегодня, 2 сентября из театра уволились шесть человек: народные артисты Беларуси Виктор Манаев и Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц.

Они присоединились к своим коллегам, которые ушли из театра, проявив свою гражданскую позицию. 26 августа из Купаловского театра были уволены 58 человек, которые ранее написали соответствующие заявления. Из них 36 человек — актеры, остальные — сотрудники театра. 27 августа, TUT.BY стал свидетелем ухода купаловцев из родного здания.

Теперь в труппе театра осталось 15 человек. Играть спектакли некому.

 
 
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Купаловский театр отменил показы всех спектаклей до конца ноября. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе коллектива.
 
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