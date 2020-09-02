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Купаловский театр отменил все спектакли до конца ноября
Источник материала: Tut.by
Купаловский театр отменил показы всех спектаклей до конца ноября. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе коллектива.
Соответственно, не состоятся премьеры постановок «En souvenir de Шагал» и «Тутэйшыя», юбилейный вечер, посвященный 100-летию театра, а также репертуарные спектакли.
Купленные билеты можно вернуть в кассу театра по адресу улица Энгельса, 7а. Она работает с 12 до 18 часов, в субботу и воскресенье — выходные дни.
Причина такого решения лежит на поверхности. Сегодня, 2 сентября из театра
Они присоединились к своим коллегам, которые ушли из театра, проявив свою гражданскую позицию. 26 августа из Купаловского театра
Теперь в труппе театра осталось 15 человек. Играть спектакли некому.
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Купаловский театр отменил показы всех спектаклей до конца ноября. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе коллектива.
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