Лебедько и Козлов встретились с министром обороны Хрениным

Исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов и экс-глава партии Анатолий Лебедько 2 сентября встретились с министром обороны Виктором Хрениным и другими руководителями военного ведомства.

Лебедько сообщил БелаПАН, что о личной встрече с министром он не без труда договорился накануне. На встрече, по его словам, помимо главы Минобороны присутствовало еще «больше пятнадцати высших офицеров», которые не представлялись.

«Главное, о чем мы заявили: мы считаем, что бросать армию против мирных протестующих преступно, что руководство Министерства обороны сейчас на краю «красной линии», — сказал экс-глава ОГП. — Нашей главной задачей было донести до них это предупреждение, своеобразную «желтую карточку», если говорить футбольным языком, сказать: «Остановитесь пока не поздно». Мы не рассчитывали, что вдруг [министр обороны Виктор] Хренин изменит свою позицию, пустит слезу и скажет, мол, я и армия — с вами. Но многим из них было неприятно, другим — интересно».

«Еще одним вопросом у нас был «закон Равкова» (принятый в 2019 году закон, который среди прочего ограничивает число отсрочек от срочной службы в армии, нарушая непрерывность получения образования различных ступеней. — БелаПАН.). Мы предложили провести публичную дискуссию, насколько эффективен этот закон по прошествии определенного времени его действия. И здесь мы достигли некоторой договоренности, что, возможно, это в перспективе состоится», — добавил он.

По словам Лебедько, они с Козловым говорили об «ответственности военных, бело-красно-белом флаге, молодом человеке, которого вооружают автоматом и одевают в бронижилет» (речь о младшем сыне Александра Лукашенко Николае), а также «про Конституцию и военную доктрину, про международный опыт и угрозы русских». «В общем выговорились», — отметил он.

«Там было три человека, которые вставляли свои реплики, не соглашались с нами, — рассказал Лебедько. — Был диалог, но больше это было похоже на спор. Один раз «взорвался» министр, грозно повысив голос, мол, хватит тут нас [учить]. Но потом сказал, что нужен диалог, что только посредством диалога можно решать вопросы. <…> Их позиция в целом была такая, что, мол, вы напишите письменно, а мы на это ответим».

«Поняв, что у них такая тактика, мы просто использовали эту встречу как трибуну для того, чтобы озвучить многие неприятные для них вещи. Я, например, порекомендовал министру в следующее воскресенье, когда соберутся сотни тысяч людей, вместо восемнадцатилетних парней (оцепление вокруг стелы «Минск — город-герой», которое Минобороны выставляло два последних воскресенья. — БелаПАН.) выйти самому, всему Генеральному штабу и всем, кто был на встрече, стать и посмотреть в глаза этим «наркоманам» и «проституткам», а не выставлять вперед этих ребят, которые совершенно не понимают, что происходит в стране», — заявил экс-председатель ОГП.

В конце встречи, по словам Лебедько, они оставили министру чистый лист бумаги, на котором он «мог бы написать заявление об отставке», а также заявление политсовета ОГП о том, что «нынешний министр в сегодняшней ситуации не может занимать свою должность».

23 августа министр обороны Виктор Хренин в видеообращении заявил, что под бело-красно-белыми флагами «фашисты организовывали массовые убийства» в Беларуси и армия берет под защиту от демонстрантов с этими флагами мемориалы Великой Отечественной войны.