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В Музее истории ВОВ откроется новая выставка. Чем она интересна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 2 сентября откроют выставку к 75-летию окончания Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны представят более 180 предметов, распределенных по четырем тематическим разделам: «Берлинская операция», «Встреча на Эльбе», «Парад Победы» и «Маньчжурская операция».
Основной акцент будет сделан на советско-японской войне, победа в которой ознаменовала окончание Второй мировой. Работа временной экспозиции продлится до ноября.
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Новости Беларуси. В Минске 2 сентября откроют выставку к 75-летию окончания Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Белорусском...
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