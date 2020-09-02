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В Музее истории ВОВ откроется новая выставка. Чем она интересна

02.09.2020 12:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 2 сентября откроют выставку к 75-летию окончания Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Музее истории ВОВ откроется новая выставка. Чем она интересна

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны представят более 180 предметов, распределенных по четырем тематическим разделам: «Берлинская операция», «Встреча на Эльбе», «Парад Победы» и «Маньчжурская операция».

В Музее истории ВОВ откроется новая выставка. Чем она интересна

Основной акцент будет сделан на советско-японской войне, победа в которой ознаменовала окончание Второй мировой. Работа временной экспозиции продлится до ноября.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 2 сентября откроют выставку к 75-летию окончания Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Белорусском...
 
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