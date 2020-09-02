Суд вынес приговор 19-летнему водителю, по вине которого на Горецкого погиб его 17-летний приятель

Источник материала: Tut.by

В суде Фрунзенского района Минска завершилось слушание дела о резонансном ДТП , которое произошло 14 февраля на улице Горецкого. Ночью автомобиль Renault с компанией молодых людей врезался в столб. В ДТП погиб 17-летний парень, сидевший на пассажирском кресле. Водитель и еще один пассажир получили тяжелые травмы.





Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. В гибели 17-летнего Яна обвинили его 19-летнего приятеля Ярослава.

Известно, что владельцем Renault был Ян. Но так как прав у него не было, за рулем машины ездил обычно Ярослав. По словам обвиняемого, в ту ночь компания отправилась на машине к знакомым девушкам. Ехали по улице Горецкого и в районе церкви, не доезжая до перекрестка с улицей Мазурова, молодой водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, он врезался в столб левой задней дверью. Именно там сидел Ян.

По мнению стороны обвинения, водитель не убедился в технической исправности автомобиля — шины Renault имели неравномерный износ и были с разным рисунком протектора. Кроме того, он пренебрег знаком «Опасный поворот», не снизил скорость. Проезжая опасный участок дороги, допустил занос и врезался в столб.

В суде Ярослав полностью признал свою вину, но при этом утверждал, что перед той поездкой осматривал шины Renault, проверял, не спущены ли они. По словам обвиняемого, скорость он не превышал, ехал примерно 50 км/ч. Занос начался резко и неожиданно. Потом машину вынесло через бордюр на столб.

На момент ДТП водительский стаж Ярослава составлял около месяца. Права он получил 15 января.

Мать погибшего подростка в суде просила о наказании в виде лишения свободы.





Суд признал молодого человека виновным в том, что он, «управляя транспортным средством с неисправной ходовой частью, следовал по улице Горецкого в Минске со скоростью 80 км/ч, чем значительно превышал максимально разрешенную для населенного пункта — не более 60 км/ч, пренебрег информацией предупреждающего дорожного знака 1.11.1 ПДД „Опасный поворот“, не снизил скорость движения и, проезжая опасный поворот дороги вправо, не имея достаточного опыта управления транспортными средствами, проявил невнимательность и неосмотрительность к складывающейся дорожной обстановке. По причине превышения установленного скоростного режима и технического состояния транспортного средства, не справился с управлением автомобиля, допустил его занос с последующим выездом за пределы проезжей части вправо и наездом на железобетонную опору линии городского освещения».

Суд Фрунзенского района вынес молодому водителю приговор — лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.