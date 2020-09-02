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В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров

02.09.2020 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Необычное предложение появилось для всех ценителей нестандартного жилья. В австралийском городке Ипсвич на продажу выставлен жилой дом, представляющий собой набор из 11 шаров (или «пузырей»). За удовольствие стать его хозяином просят $1,32 млн.

Трехэтажное здание было построено в 1981 году по проекту архитектора Грэма Бирчолла. В первую очередь оно известно своей эффектной формой — дом состоит из пересекающихся бетонных сфер различного диаметра: от 4 до 8 метров.

В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров

Площадь объекта составляет 1050 кв. м. Внутри разместились 20 комнат: три спальни, две ванные комнаты, медиазал, мастерская, винный погреб, кабинет-библиотека, кухня. Кроме этого, здесь имеется терраса с джакузи и два балкона. Интересны и жалюзи с лепестками в форме цветка.

В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров
В Австралии продается уникальный дом из 11 бетонных шаров

 
 
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Необычное предложение появилось для всех ценителей нестандартного жилья. В австралийском городке Ипсвич на продажу выставлен жилой дом, представляющий собой...
 
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