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В Японии около 50 тысяч человек покинут свои дома из-за надвигающегося тайфуна

02.09.2020 12:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Массовая эвакуация проходит в Японии из-за надвигающегося на страну тайфуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии около 50 тысяч человек покинут свои дома из-за надвигающегося тайфуна

Покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы должны около 50 тысяч жителей города Идзуми на острове Кюсю. По прогнозам синоптиков, «Мейсак» обрушится на побережье уже вечером 2 сентября.

В Японии около 50 тысяч человек покинут свои дома из-за надвигающегося тайфуна

Это чрезвычайно сильный тайфун. Скорость ветра в его эпицентре достигает 45 метров в секунду (с порывами до 65). Ранее стихия показала свою мощь в префектуре Окинава. Из-за непогоды пострадали как минимум четыре человека. Более 31 тысячи зданий были обесточены.

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Новости Японии. Массовая эвакуация проходит в Японии из-за надвигающегося на страну тайфуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покинуть свои дома и...
 
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