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Министр обороны Беларуси Хренин полетит в Москву

02.09.2020 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен - Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин примет участие в совместном заседании министров обороны государств – участников СНГ, ШОС и ОДКБ, которое пройдет в Москве 4 сентября, сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

© Sputnik / Евгений Биятов
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"Участие министра обороны в совместном заседании позволит подтвердить приверженность Беларуси взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов", - заявили Sputnik в среду в Минобороны.

Там также сообщили, что в рамках совместного заседания глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".

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Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского оборонного ведомства выступит перед коллегами из СНГ, ШОС и ОДКБ с докладом на тему международной и региональной безопасности.
 
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