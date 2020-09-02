|
Министр обороны Беларуси Хренин полетит в Москву
02.09.2020 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен - Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин примет участие в совместном заседании министров обороны государств – участников СНГ, ШОС и ОДКБ, которое пройдет в Москве 4 сентября, сообщили в белорусском оборонном ведомстве.
© Sputnik / Евгений Биятов
"Участие министра обороны в совместном заседании позволит подтвердить приверженность Беларуси взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов", - заявили Sputnik в среду в Минобороны.
Там также сообщили, что в рамках совместного заседания глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава белорусского оборонного ведомства выступит перед коллегами из СНГ, ШОС и ОДКБ с докладом на тему международной и региональной безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)