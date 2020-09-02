Министр обороны Беларуси Хренин полетит в Москву

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен - Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин примет участие в совместном заседании министров обороны государств – участников СНГ, ШОС и ОДКБ, которое пройдет в Москве 4 сентября, сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

"Участие министра обороны в совместном заседании позволит подтвердить приверженность Беларуси взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов", - заявили Sputnik в среду в Минобороны.

Там также сообщили, что в рамках совместного заседания глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".

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