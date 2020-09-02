Беларусбанк изменил условия льготного кредита для покупки Geely. Что будет с продажами?

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк объявил об изменении условий кредита , предназначенного для покупки автомобилей Geely. В льготный период, длительность которого зависит от размера первоначального взноса, ставка составит 7,7%. Дальше — под 13,35%. Повлияет ли изменение ставок на спрос?





На заводе «БЕЛДЖИ» говорят, что в настоящий момент это лучшие условия по автокредитованию. Практически все банки прекратили выдачу кредитов для покупки автомобилей либо существенно повысилась процентная ставка.

— Пока мы не беремся спрогнозировать, насколько изменение ставок скажется на продажах. Но в данной ситуации мы все равно находимся в лучших условиях.

Директор автоцентра Geely Павел Садовников рассказал, что в салонах марки наблюдается повышенный ажиотаж.

— Уже не спрашивают ни цвет, ни даже модель. Покупают буквально все, что есть на складе. На изменение спроса новые процентные ставки повлияют, на мой взгляд, не так сильно, как общая ситуация на рынке. Спад будет у всех, в том числе у автодилеров. Среди партнеров Geely остался только Беларусбанк, но те условия, которые он предлагает, по-прежнему делают наше предложение наиболее выгодным. Но замечу, что требования к кредитополучателям стали строже. Банки более тщательно рассматривают и оценивают финансовые возможности тех, кто хочет получить кредит.

По словам Павла Садовникова, сформировался серьезный отложенный спрос на модель Coolray. С началом производства полного цикла на конвейере завода «БЕЛДЖИ» этот кроссовер сможет поддержать нормальный уровень продаж.

Свою роль может сыграть и неизбежное повышение цен на автомобили Geely. По предварительным прогнозам, оно составит до 10%, и ожидать его можно уже на следующей неделе.

В Беларусбанке пояснили, что с 1 сентября временно приостановлен прием новых заявок физических лиц на выдачу кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9% годовых. Период приостановления кредитования автомобилей Geely на указанных условиях не определен. Также следует учитывать, что программа кредитования автомобилей Geely действует до конца текущего года.

При этом Беларусбанк сохранил возможность оформления кредита на приобретение автомобилей Geely «Альтернатива» со ставкой в течение грейс-периода 7,7% годовых.