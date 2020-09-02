ДФР проводит обыски в офисе IT компании PandaDoc

Источник материала: АФН

Сотрудники Департамента финансовых расследований проводят обыск в офисе одной из знаковых компаний Парка высоких технологий PandaDoc.

В офисе PandaDoc в настоящий момент заблокированы около 20 сотрудников:

«Действительно пришли. Закрыли всех, кто был в офисе. Там около 20 человек. Пока что не выпускают. Звонить не разрешают».

«Это правда, я сотрудник Pandadoc, мы на удаленке, была рассылка в офис не приходить, потому что там "гости"»

«Привет! Информация верная про pandadoc. Сказали всем, кто на офисе уходить. А тем, кто не пришёл, не приходить.»

«ПВТ может закрываться… Башню кому-то снесло окончательно...»

Основатели компании Сергей Борисюк и Микита Микадо выступили с инициативой по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. Недавно отчитались о 594 полученных заявках.