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Нетрезвый 18-летний минчанин повредил шесть остановок общественного транспорта

02.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суд направлено уголовное дело в отношении 18-летнего минчанина, который повредил шесть остановочных пунктов общественного транспорта. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в службе информации прокуратуры Минска.

Парню, который признал свою вину, среди прочего инкриминировано хулиганство по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемый пояснил, что перестал себя контролировать после выпитого алкоголя. Чтобы высвободить энергию, молодой человек начал бить по остановочным пунктам ногами и руками, а затем имевшимися у него с собой молотком и двумя ножами.

Прибывшие на место происшествия милиционеры потребовали положить на землю ножи, которыми гражданин размахивал перед собой. Его задержали и доставили на медицинское освидетельствование.

Житель столицы уже полностью возместил материальный ущерб в размере 810 рублей, причиненный УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска».
 
Теги: Минск
 
 
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В суд направлено уголовное дело в отношении 18-летнего минчанина, который повредил шесть остановочных пунктов общественного транспорта. Об этом...
 
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