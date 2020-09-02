Протестанты возмущены отказом властей впускать в Беларусь архиепископа Кондрусевича

Объединение общин христиан полного Евангелия (ХПЕ) в Беларуси возмущено тем, что архиепископу Тадеушу Кондрусевичу отказано во въезде в страну, несмотря на его белорусское гражданство.

Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте объединения, католический иерарх «возвышал свой голос в защиту мира, милосердия и единства, осуждая насилие, ложь и ненависть».

Это, убеждены протестанты, является «духовным и морально-нравственным долгом любого священнослужителя, а не политической деятельностью».

«Бог в своем Слове ясно говорит о том, что каждый человек даст отчет перед Ним за свои дела, — говорится в заявлении. — И пока есть возможность, человеку необходимо покаяться в грехе и выбрать следовать праведным путям Божьим. Согласно Библии, гражданская власть призвана поддерживать добро и наказывать зло. Если же гражданская власть поступает наоборот, то она не исполняет своего предназначения от Бога. Мудрым решением будет не препятствовать священнослужителям исполнять служение, к которому призвал их Бог, и прислушиваться к ним, чтобы не стать богопротивниками».

«Мы выражаем поддержку нашим братьям в Иисусе Христе, католикам Беларуси, и <…> молимся о скорейшем разрешении недоразумения, связанного с препятствиями архиепископскому служению Тадеуша Кондрусевича в Беларуси», — подчеркивают в объединении общин ХПЕ.

После президентских выборов архиепископ Кондрусевич призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а Александра Лукашенко — начать «конструктивный диалог с обществом, остановить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан».

31 августа пограничники без объяснения причин не впустили главу католического епископата из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство.

1 сентября Александр Лукашенко заявил , что Кондрусевич попал в белорусско-российский список невъездных граждан.