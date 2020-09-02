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Вьетнам отмечает День Независимости. Александр Лукашенко поздравил президента и народ этой страны

02.09.2020 13:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Вьетнама. Главный национальный праздник отмечают 2 сентября граждане Вьетнама – День Независимости страны. Традиционно во всех городах проходят памятные и праздничные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вьетнам отмечает День Независимости. Александр Лукашенко поздравил президента и народ этой страны

Вьетнамцы вспоминают тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу, возлагая цветы к памятникам и мемориалам. Завершаются празднества праздничным салютом.

Вьетнам отмечает День Независимости. Александр Лукашенко поздравил президента и народ этой страны

Президента и народ этой страны с Днем Независимости поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что между Минском и Ханоем достигнут высокий уровень политического диалога, что способствует расширению взаимовыгодного сотрудничества во всех отраслях.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Вьетнама. Главный национальный праздник отмечают 2 сентября граждане Вьетнама – День Независимости страны. Традиционно во всех городах проходят памятные...
 
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