|
Руководителем Ассоциации белорусских банков стал Владимир Драгун
Источник материала: Партизан
Совет Ассоциации белорусских банков избрал председателем организации Владимира Драгуна, сообщает пресс-служба АББ.
Владимир Драгун родился в 1973 году. Окончил факультет прикладной математики и специальный факультет бизнеса и информационных технологий БГУ. Кроме того, получил дипломы Университета Козьминского в Польше и Бизнес-школы ИПМ.
Опыт работы Драгуна в банковской системе — более 25 лет. Он работал начальником отдела, заместителем начальника управления в ОАО «Белинвестбанк»; исполнительным директором, заместителем председателя правления ЗАО «АКБ «Белросбанк»; заместителем председателя правления Банка развития. С июня 2015 года по март 2020-го возглавлял СтатусБанк.
Как сообщалось, в конце марта скоропостижно скончался руководитель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский.
До сих пор обязанности руководителя ассоциации исполняла Анна Ковалева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Ассоциации белорусских банков избрал председателем организации Владимира Драгуна, сообщает пресс-служба АББ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)