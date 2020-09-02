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Сепаратные переговоры: Мишустин летит в Минск, Хренин - в Москву
Источник материала: Партизан
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября, сообщил 2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск", - сказал Лавров в среду, открывая встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Он напомнил, что до конца следующей недели состоится и визит в Москву Лукашенко.
Также, как передает Минобороны РБ, министр обороны Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября, сообщил 2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.
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