Сепаратные переговоры: Мишустин летит в Минск, Хренин - в Москву

"Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск", - сказал Лавров в среду, открывая встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем.





Он напомнил, что до конца следующей недели состоится и визит в Москву Лукашенко.





Также, как передает Минобороны РБ, министр обороны Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября.