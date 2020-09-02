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Сепаратные переговоры: Мишустин летит в Минск, Хренин - в Москву

02.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября, сообщил 2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск", - сказал Лавров в среду, открывая встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Он напомнил, что до конца следующей недели состоится и визит в Москву Лукашенко.

Также, как передает Минобороны РБ, министр обороны Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября. 
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября, сообщил 2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.
 
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