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Макей назвал позицию Москвы по ситуации в Беларуси «выдержанной и грамотной»

02.09.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На встрече в Москве с Сергеем Лавровым Владимир Макей заявил, что властям Беларуси удалось не допустить цветной революции.

По его словам, власти не допустили развития в республике событий по «сценарию цветной революции, организованной извне», сообщает DW.

Глава МИД поблагодарил Москву за «выдержанную, грамотную и четкую реакцию» на происходящее в соседнем государстве.

Он также заверил, что белорусские власти нацелены на открытый диалог с российскими коллегами по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.

 
 
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На встрече в Москве с Сергеем Лавровым Владимир Макей заявил, что властям Беларуси удалось не допустить цветной революции.
 
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