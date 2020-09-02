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Макей назвал позицию Москвы по ситуации в Беларуси «выдержанной и грамотной»
Источник материала: Навiны
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По его словам, власти не допустили развития в республике событий по «сценарию цветной революции, организованной извне», сообщает
Глава МИД поблагодарил Москву за «выдержанную, грамотную и четкую реакцию» на происходящее в соседнем государстве.
Он также заверил, что белорусские власти нацелены на открытый диалог с российскими коллегами по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.
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На встрече в Москве с Сергеем Лавровым Владимир Макей заявил, что властям Беларуси удалось не допустить цветной революции.
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