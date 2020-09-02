Макей назвал позицию Москвы по ситуации в Беларуси «выдержанной и грамотной»

На встрече в Москве с Сергеем Лавровым Владимир Макей заявил, что властям Беларуси удалось не допустить цветной революции.

По его словам, власти не допустили развития в республике событий по «сценарию цветной революции, организованной извне», сообщает DW .

Глава МИД поблагодарил Москву за «выдержанную, грамотную и четкую реакцию» на происходящее в соседнем государстве.

Он также заверил, что белорусские власти нацелены на открытый диалог с российскими коллегами по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.