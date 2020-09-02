Хижинкова: «Футбол оказался командным видом спорта, в котором каждый сам за себя»

Источник материала: Tut.by

Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова раскритиковала белорусских футболистов за отсутствие солидарности даже после избиений и арестов спортсменов и фанатов.



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

«Футбол оказался командным видом спорта, в котором, каждый сам за себя. За исключением двух команд, нескольких отдельных игроков, тренеров и менеджеров.

Стать в стенку, когда за спиной не ворота, а собственные друзья, коллеги или болельщики, оказалось почему-то гораздо сложнее» — написала Ольга в Instagram.

Cвое высказывание она проиллюстрировала скриншотами из соцсетей, на которых отражены акции солидарности клубов «Крумкачы» , у которых схватили и избили двух футболистов, и «Молодечно», которые вышли в футболках с фото погибшего фаната .

Она также вспомнила арест бывшего спортивного комментатора «Беларусь 5» Влада Татура, пытки мини-футболиста Сергея Подалинского и увольнение генерального директора БАТЭ, который ранее выкинул свою милицейскую форму.