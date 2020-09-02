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Хижинкова: «Футбол оказался командным видом спорта, в котором каждый сам за себя»
Источник материала: Tut.by
Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова
«Футбол оказался командным видом спорта, в котором, каждый сам за себя. За исключением двух команд, нескольких отдельных игроков, тренеров и менеджеров.
Стать в стенку, когда за спиной не ворота, а собственные друзья, коллеги или болельщики, оказалось почему-то гораздо сложнее» — написала Ольга в Instagram.
Cвое высказывание она проиллюстрировала скриншотами из соцсетей, на которых отражены
Она также вспомнила
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Она вспомнила все последние случаи арестов и избиений спортсменов и фанатов.
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