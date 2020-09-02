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Внезапно: Тихановскую номинировали на премию Сахарова, которую дают правозащитникам

02.09.2020 13:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Светлана Тихановская, известная как возможный президент Беларуси, если бы выборы не были сфальсифицированы, номинирована на  престижную правозащитную премию имени Сахарова.

«Сегодня Светлана Тихановская — лидер мирного сопротивления в защиту фундаментальных прав человека, которая сейчас находится в изгнании. Но более важно то, что Светлана Тихановская стала надеждой на демократическое будущее Беларуси», — так аргументировали номинацию Светланы организаторы премии, сообщает telegraf.by.   

Для справки: премия имени Сахарова – премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова. Ее вручают людям, которые борются за права других людей. Например, в Беларуси лауреатами уже стали политик Александр Милинкевич и Беларуская ассоциация журналистов.

 
 
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Светлана Тихановская, известная как возможный президент Беларуси, если бы выборы не были сфальсифицированы, номинирована на  престижную правозащитную премию...
 
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