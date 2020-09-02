Макей перечислил главные заблуждения белорусского режима

Источник материала: АФН

Глава МИД Беларуси Владимир Макей после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым допустил короткий комментарий, в котором перечислил главные заблуждения Лукашенко и остатков белорусского режима.

«Сегодня [Беларуси] приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции", - заявил Макей.

Не было и нет в Беларуси никакого сценария цветной революции. Доказательство лежит на поверхности: еще утром 9 августа ни один эксперт в мире не смог даже приблизительно угадать направление, в котором начнет развиваться ситуация в Беларуси после открытия участков для голосования. О том, что в Беларуси нет деления на восточных и западных, уже высказались все, что автоматом закрывает тему украинского сценария.

Далее Макей сказал, что определенное политическое противостояние в стране наблюдается, но уровень его накала значительно снижен.

То, что глава МИД РБ называет значительным снижением, есть не что иное как поступательное осознание протестом своей массовости и силы. Речь идет не только о маршах мира, эволюция которых видна невооруженным глазом. Процесс гражданского сопротивления и неповиновения лишь только начинает набирать обороты: на предприятиях, в офисах, учреждениях образования, в госучреждениях и верхних эшелонах власти и даже силовых структурах. Ведь, впервые за всю историю после 1994 года никому не надо доказывать, что Лукашенко не выиграл эти выборы.

"И в этой части (снижение накала – ред.) я хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси», - продолжил Владимир Макей, подтвердив, что власть действительно запросила у России вербальную и информационную поддержку.

«Видно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от активного вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь»…

Позиция России, которую упоминает Макей, никак не продиктована желанием Кремля сохранить политическую жизнь Лукашенко, а базируется исключительно на оценках возможных последствий для самой России свержения дикторского режима в Минске.

По поводу внешних сил можно писать отдельный пасквиль, но напомним лишь один момент: вплоть до 12 августа единственной внешней силой, которая вмешивалась во внутренние дела Беларуси оставалась Россия…

«…Это (ред. - позиция России) в свою очередь дает нам возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом и наметить выходы из сложившейся ситуации", - заключил Макей.

Единственное, что может перевести диалог в спокойное русло и сделать моментально, сводится к одной фразе одного человека «Я ухожу». Если этой фразы нет, то налаживание диалога и поиск выходов из сложившейся ситуации станут возможными только после решения проблемы «Караев и его цепные псы».

Шесть трупов, десятки пропавших без вести, 7 тыс. задержанных 450 случаев пыток, подтвержденных ООН, – еще язык поворачивается говорить о диалоге с обществом?