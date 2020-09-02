Группа «РСП» выпустила ироничный клип про «ашчушчэнія»

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа «Разбітае сэрца пацана» опубликовала небольшой музыкальный ролик про «ашчушчэнія». Думаем, вы догадываетесь, кому он посвящен.

Группа «РСП», которая в последнее время активно высказывает свою гражданскую позицию, записала ироничный ролик «Ашчушчэнія ня це». В видео упоминаются Александр Лукашенко, его сын Николай, Лидия Ермошина, а также появляется собачка.

Идея клипа принадлежит барабанщику «РСП» Александру Ковалеву, а слова написал вокалист группы Денис Тарасенко. «Па ашчушчэнiям гэта шэдэўр!» — пишут в комментариях на YouTube.

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