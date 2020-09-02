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Группа «РСП» выпустила ироничный клип про «ашчушчэнія»
Источник материала: Tut.by
Белорусская группа «Разбітае сэрца пацана» опубликовала небольшой музыкальный ролик про «ашчушчэнія». Думаем, вы догадываетесь, кому он посвящен.
Группа «РСП», которая в последнее время активно
Идея клипа принадлежит барабанщику «РСП» Александру Ковалеву, а слова написал вокалист группы Денис Тарасенко. «Па ашчушчэнiям гэта шэдэўр!» — пишут в комментариях на YouTube.
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Белорусская группа «Разбітае сэрца пацана» опубликовала небольшой музыкальный ролик про «ашчушчэнія». Думаем, вы догадываетесь, кому он посвящен.
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