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Где и во сколько 2 сентября пройдут митинги в поддержку мира и безопасности

02.09.2020 13:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Против вмешательства во внутренние дела страны. 2 сентября у посольства Польши в Минске и у генерального консульства в Гродно состоятся разрешенные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где и во сколько 2 сентября пройдут митинги в поддержку мира и безопасности

На них белорусы заявят о своей позиции в отношении западных соседей. Также акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия под общим девизом «Не дадим развалить страну!» сегодня запланированы в Лиде, Островце и Житковичах.  

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Против вмешательства во внутренние дела страны. 2 сентября у посольства Польши в Минске и у генерального консульства в Гродно состоятся...
 
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