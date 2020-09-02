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Где и во сколько 2 сентября пройдут митинги в поддержку мира и безопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Против вмешательства во внутренние дела страны. 2 сентября у посольства Польши в Минске и у генерального консульства в Гродно состоятся разрешенные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На них белорусы заявят о своей позиции в отношении западных соседей. Также акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия под общим девизом «Не дадим развалить страну!» сегодня запланированы в Лиде, Островце и Житковичах.
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Новости Беларуси. Против вмешательства во внутренние дела страны. 2 сентября у посольства Польши в Минске и у генерального консульства в Гродно состоятся...
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