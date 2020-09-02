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Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 2 сентября

02.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и падением евро и российского рубля.

Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 2 сентября

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:

  • доллар — 2,6459 белорусского рубля (+0,0066 пункта);
  • евро — 3,1397 белорусского рубля (-0,0211 пункта);
  • российский рубль — 3,5758 белорусского рубля за 100 российских (-0,0104 пункта).

Ранее сообщалось, что в январе-августе средний курс наличного доллара вырос на 27,64% (с 2,1134 до 2,6975 белорусского рубля).

Напомним, по итогам января-августа нынешнего года белорусский рубль занял первое место по ослаблению к доллару США на территории бывшего СССР (анализировалась динамика валютных курсов, устанавливаемых центральными банками).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и падением евро и российского рубля.
 
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