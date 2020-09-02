Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 2 сентября

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и падением евро и российского рубля.





Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:

доллар — 2,6459 белорусского рубля (+0,0066 пункта);

евро — 3,1397 белорусского рубля (-0,0211 пункта);

российский рубль — 3,5758 белорусского рубля за 100 российских (-0,0104 пункта).

Ранее сообщалось, что в январе-августе средний курс наличного доллара вырос на 27,64% (с 2,1134 до 2,6975 белорусского рубля).