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Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 2 сентября
Источник материала: Навiны
Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и падением евро и российского рубля.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:
Ранее сообщалось, что в январе-августе средний курс наличного доллара
Напомним, по итогам января-августа нынешнего года белорусский рубль
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и падением евро и российского рубля.
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