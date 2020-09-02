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Лавров о ситуации в Беларуси: ЕС И НАТО делают деструктивные заявления

02.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Евросоюз и НАТО делают деконструктивные заявления по поводу ситуации в Беларуси. Об этом по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «МИР 24». Он так же подчеркнул, что Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании ситуации в Беларуси извне.

«Республика Беларусь, пожалуй, впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации, и эта дестабилизация, эти усилия происходят не без самого энергичного вмешательства извне. Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Беларуси со стороны ряда зарубежных государств, которые одновременно открыто оказывают поддержку оппозиции, недовольные итогами президентских выборов. Стране, народу и руководству Беларуси навязываются сомнительные идеи о посредничестве», – сказал Лавров.

Во время встречи в расширенном составе Макей сказал, что Минск заинтересован в обмене мнениями с российской стороной по всем актуальным вопросам. По его словам, стороны не остановили свое взаимодействие, несмотря на ряд неблагоприятных факторов.



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Теги: Минск
 
 
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Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании ситуации в Беларуси извне.
 
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