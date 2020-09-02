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Лавров о ситуации в Беларуси: ЕС И НАТО делают деструктивные заявления
02.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Евросоюз и НАТО делают деконструктивные заявления по поводу ситуации в Беларуси. Об этом по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «МИР 24». Он так же подчеркнул, что Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании ситуации в Беларуси извне.
Во время встречи в расширенном составе Макей сказал, что Минск заинтересован в обмене мнениями с российской стороной по всем актуальным вопросам. По его словам, стороны не остановили свое взаимодействие, несмотря на ряд неблагоприятных факторов.
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Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании ситуации в Беларуси извне.
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