Павел Латушко уехал в Польшу. Говорит, на экономический форум

Источник материала: KYKY

Сегодня появилась информация, что представитель президиума КС, экс-дипломат Павел Латушко «бежал из Беларуси». В непроверенных Telegram-пабликах утверждали, что Павел пересекал границу буквально в багажнике.

Латушко лично опроверг информацию про поездку в багажнике. И прокомментировал ситуацию для Onliner. По его словам, он поехал на экономический форум, после которого планирует заехать в Вильнюс. Также, как Павел рассказал «Еврорадио», после поездки он планирует вернуться в Беларусь. Латушко подчеркнул, что «об эмиграции пока речь не идет»

Официальный комментарий Координационного совета: «Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск. Тем не менее, мы считаем, что вчерашние заявления А. Г. Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла. На него оказывается беспрецедентное давление».

Напомним, вчера «президент» обвинил Павла Латушко в том, что он перешел красную линию, «став оппозиционером». Также Лукашенко пообещал, что с Латушко разберутся по закону.