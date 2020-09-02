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Павел Латушко уехал в Польшу. Говорит, на экономический форум
Источник материала: KYKY>
Сегодня появилась информация, что представитель президиума КС, экс-дипломат Павел Латушко «бежал из Беларуси». В непроверенных Telegram-пабликах утверждали, что Павел пересекал границу буквально в багажнике.
Латушко лично опроверг информацию про поездку в багажнике. И
Официальный комментарий Координационного совета: «Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск. Тем не менее, мы считаем, что вчерашние заявления А. Г. Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла. На него оказывается беспрецедентное давление».
Напомним, вчера «президент» обвинил Павла Латушко в том, что он перешел красную линию, «став оппозиционером». Также Лукашенко пообещал, что с Латушко разберутся по закону.
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Сегодня появилась информация, что представитель президиума КС, экс-дипломат Павел Латушко «бежал из Беларуси». В непроверенных Telegram-пабликах утверждали, что Павел...
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