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Как и следовало ожидать: после двухдневной передышки доллар снова пошел в рост
Источник материала: Партизан
Однако корзинае валют укрепилась за счет снижения евро и российского рубля.
Курс доллара вырос на 0,0066 BYN до 2,6459 BYN/USD. Доллар с начала месяца подешевел всего на 0,0089 BYN.
Курс евро обвалился на 0,0210 BYN до 3,1397 BYN/EUR. С начала сентября стоимость евровалюты снизилась на 0,0201 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0104 BYN до 3,5758 BYN/100 RUB. Российская валюта дешевеет уже второй день. Общее снижение составило 0,0211 BYN.
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