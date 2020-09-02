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Как и следовало ожидать: после двухдневной передышки доллар снова пошел в рост

02.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Однако корзинае валют укрепилась за счет снижения евро и российского рубля.

Курс доллара вырос на 0,0066 BYN до 2,6459 BYN/USD. Доллар с начала месяца подешевел всего на 0,0089 BYN.

Курс евро обвалился на 0,0210 BYN до 3,1397 BYN/EUR. С начала сентября стоимость евровалюты снизилась на 0,0201 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0104 BYN до 3,5758 BYN/100 RUB. Российская валюта дешевеет уже второй день. Общее снижение составило 0,0211 BYN.


Рынок наличной валюты

По состоянию на 13.30 белорусские банки готовы покупать наличные доллары и евро выше курса на бирже, а вот российские рубли их интересуют не так сильно и за них банки предлагают меньше, чем средневзвешенный курс на сегодняшних торгах БВФБ.


Центробанк России

Банк России принял решение опустить официальный курс евро на завтра на 42 копейки до 87,7369 российских рублей, а официальный курс доллара на завтра вырос на 27 копеек до 73,8588 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Однако корзинае валют укрепилась за счет снижения евро и российского рубля.
 
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