США не будут участвовать в международной инициативе по разработке вакцины от COVID-19

Источник материала: Onliner

США отказались от участия в международной инициативе по разработке вакцины от COVID-19 из-за ВОЗ, которая возглавляет программу. Проект носит название COVAX, им управляют ВОЗ, фонд CEPI (занимается аккумуляцией средств из различных источников для разработки вакцин) и GAVI (партнерство частных и правительственных организаций, деятельность которых нацелена на доступность детской вакцинации).

В рамках проекта планируется закупить два миллиарда доз вакцины от COVID-19 и направить их в разные регионы. Ранее в ВОЗ сообщили, что COVAX будет работать со многими производителями вакцин, чтобы обеспечить доступ к ним наибольшего количества людей. Одним из спонсоров проекта является Еврокомиссия.

США, в свою очередь, намерены действовать самостоятельно, без участия ВОЗ и Китая, заключая партнерские соглашения с производителями вакцин.