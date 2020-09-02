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США не будут участвовать в международной инициативе по разработке вакцины от COVID-19
Источник материала: Onliner
США отказались от участия в международной инициативе по разработке вакцины от COVID-19 из-за ВОЗ, которая возглавляет программу. Проект носит название COVAX, им управляют ВОЗ, фонд CEPI (занимается аккумуляцией средств из различных источников для разработки вакцин) и GAVI (партнерство частных и правительственных организаций, деятельность которых нацелена на доступность детской вакцинации).
В рамках проекта планируется закупить два миллиарда доз вакцины от COVID-19 и направить их в разные регионы. Ранее в ВОЗ сообщили, что COVAX будет работать со многими производителями вакцин, чтобы обеспечить доступ к ним наибольшего количества людей. Одним из спонсоров проекта является Еврокомиссия.
США, в свою очередь,
одноразовая медицинская маска, 3 слоя, цвет: голубой
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США отказались от участия в международной инициативе по разработке вакцины от COVID-19 из-за ВОЗ, которая возглавляет программу. Проект носит название COVAX, им...
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