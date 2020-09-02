Сотрудники ДФР проводят обыск в минском офисе IT-компании PandaDoc

С утра 2 сентября в минском офисе международной IT-компании PandaDoc сотрудники Комитета госконтроля проводят обыск.

Как сообщил БелаПАН сооснователь компании Микита Микадо, сотрудников закрыли в офисе, не дают пользоваться телефонами, требуют предоставить доступ к компьютерам. Директора увезли на допрос. Кром того, у нескольких сотрудников компании сегодня прошли обыски дома.

«Это стопроцентно политический вопрос, — заявил Микадо. — Обеспечиваем юридическую поддержку сотрудникам, стараемся освещать происходящее. Пока что не ясно, чего они хотят».

Бизнесмен отметил, что платформа помощи уволившимся белорусским силовикам Protect Belarus, пока никаким атакам не подвергалась.

Компанию PandaDoc белорусы Микита Микадо и Сергей Борисюк создали в 2011 году в США. В 2013 запустили сервис по автоматизации документооборота, ставший одним из самых успешных международных стартапов. Сейчас это приложение используют около 17 тысяч клиентов по всему миру. PandaDoc оказалась в списке 20 самых популярных продуктов для управления контрактами по версии консалтинговой и маркетинговой компании Capterra и в списке лучших работодателей США из числа стартапов от журнала Forbes. В американском офисе работает около 100 сотрудников, в минском — около 200.

После августовских жестоких разгонов и избиений в центре Минска мирных демонстрантов, протестовавших против фальсификаций на президентских выборах, Микадо публично обратился к силовикам. Он предложил им финансовую помощь, если они решат уйти со службы на фоне протестов, и создал проект Protect Belarus. Эта инициатива совместно с фондом солидарности оказывает помощь, в том числе материальную, сотрудникам силовых ведомств, уволившимся из органов по моральным и политическим мотивам. На сегодня в Protect Belarus уже поступило около 600 заявок о помощи. Несколько десятков выплат одобрено, более 20 бывших правоохранителей помощь уже получили.