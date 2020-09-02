Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мартынов: сейчас Россия спасает не Лукашенко, а белорусскую государственность

Реально ли купировать белорусскую протестную активность путем широкого обсуждения поправок в Конституцию, ведь это не короткий, а скорее длительный трек, не случится ли в Беларуси эффект, обратный от желаемого, либо при грамотном подходе к делу все же получится и успокоить общество, и пустить политическую активность в более конструктивное русло? Своим мнением по этому вопросу со слушателями радио Sputnik поделился известный российский политический эксперт Алексей Мартынов.

"Даже не смотря на пандемию, обсуждение поправок в Конституцию России, которые президент России Владимир Путин инициировал 15 января во время послания Федеральному Собранию, приобрело самую широкую и активную форму. В процессе обсуждения было внесено более 800 предложений. Что-то было принято, что-то нет, но опыт, безусловно, позитивный. Мне известно, что в белорусском обществе есть достаточная поддержка углубления союзной интеграции, поэтому внесение предложений в Конституцию, которые бы определяли наш союз как фундаментальную ценность, вполне возможно. У данного предложения наверняка будут оппоненты, но этот и другие важные вопросы должны решаться на различных дискуссионных площадках, а не путем уличных акций, перерастающих в экстремистские действия, которые мы наблюдали на Украине. Важно понимать, что сейчас Россия спасает не Лукашенко, а белорусскую государственность", ― говорит собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта Алексея Мартынова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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