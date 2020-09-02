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Павел Латушко находится за пределами Беларуси, но обещал вернуться
Источник материала: Партизан
В Координационном совете (КС) подтвердили поездку за границу члена президиума КС, экс-министра культуры, экс-дипломата Павла Латушко.
"Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск", - заявил
При этом в совете заявили, что власти Беларуси оказывают на Латушко давление.
"Мы считаем, что вчерашние заявления Александра Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла. На него оказывается беспрецедентное давление", - сказал он.
Латушко выехал в Польшу для участия в экономическом форуме и скоро вернется в Минск, сообщил "Интерфаксу" член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак.
"Павел выехал в Польшу для участия в экономическом форуме и скоро вернется в Минск", - сказал он.
Ранее госагентство БелТА сообщило, что Латушко выехал за пределы Беларуси, находится в Польше. "Только что нам стало известно, что член президиума Координационного совета Павел Латушко выехал за пределы Республики Беларусь. Это произошло минувшей ночью", - сообщает госагентство БелТА в своем телеграм-канале.
По данным источников агентства, Латушко уехал в Польшу.
Сам Латушко подтвердил изданию
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В Координационном совете (КС) подтвердили поездку за границу члена президиума КС, экс-министра культуры, экс-дипломата Павла Латушко.
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