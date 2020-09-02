Латушко выехал за пределы Беларуси. ГосСМИ сказали, что его вывезли в багажнике

Источник материала: Ежедневник

Член президиума Координационного совета (КС) Павел Латушко выехал за пределы Беларуси, он находится в Польше на экономическом форуме.

"Только что нам стало известно, что член президиума Координационного совета Павел Латушко выехал за пределы Республики Беларусь. Это произошло минувшей ночью", - говорится в сообщении телеграм-канала БелТА .

По данным источников агентства, Латушко уехал в Польшу.

Сам Латушко подтвердил изданию "Наша Нива", что находится в Польше. Однако, по его словам, про эмиграцию речь не идет.

Как пишет onliner , Латушко поехал на экономический форум в Польшу, также планирует заехать в Вильнюс.

"Я нахожусь с утра в Польше по приглашению председателя программного совета экономического форума в Крынице Зигмунда Бердыховского. Это крупнейший экономический форум в Центральной Европе, я неоднократно принимал в нем участие в качестве посла Беларуси в Польше и члена белорусских правительственных делегаций. Это международная площадка, в которой принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших компаний Европы", — сказал Павел Латушко в комментарии изданию.

В ходе форума он планирует проинформировать участников о складывающейся внутри Беларуси политической и экономической ситуации. Латушко рассказал, что также у него запланированы встречи в польском правительстве, МИД, депутатами парламента этой страны и белорусской диаспорой в Польше.

Прокомментировал рн и слухи, которые начали распространяться в Телеграм-каналах о его выезде из Беларуси.

"Ни в каком багажнике я не пересекал границу. Я официально пересек государственную границу в погранпереходе «Бобровники — Берестовица». Об этом у меня есть отметка в паспорте", — уточнил Павел Латушко и сказал, что вернется в Беларусь после завершения форума — то есть после 10 сентября.