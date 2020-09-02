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Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска

02.09.2020 14:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 сентября глава МИД Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров встретились в Москве, чтобы обменяться мнениями о текущем положении дел в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной акцент переговоров – недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Республика Беларусь, пожалуй, впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации. И эта дестабилизация, эти усилия происходят не без самого энергичного вмешательства извне. Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Беларуси со стороны ряда зарубежных государств, которые одновременно открыто оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов.

Владимир Макей: с такой изощрённой подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались

И стране, и народу, и руководству Беларуси навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании и которая, если говорить об ОБСЕ, оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами Президента Республики Беларусь.

Россия с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к белорусским событиям. И сегодня мы эту позицию четко в очередной раз подтвердили. Считаем, как подчеркнул Владимир Путин в своем недавнем интервью, президентские выборы состоявшимися и рассчитываем на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении норм действующей Конституции Республики Беларусь и при уважении правопорядка. И, конечно же, считаем недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела, навязывание, как я уже сказал, назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска.

Также стало известно, что 3 сентября с рабочим визитом Минск посетит председатель правительства России Михаил Мишустин.

Люди в материале: Сергей Лавров, Владимир Макей, Владимир Путин, Михаил Мишустин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 сентября глава МИД Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров встретились в Москве, чтобы обменяться мнениями о текущем...
 
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