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Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 сентября глава МИД Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров встретились в Москве, чтобы обменяться мнениями о текущем положении дел в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной акцент переговоров – недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
И стране, и народу, и руководству Беларуси навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании и которая, если говорить об ОБСЕ, оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами Президента Республики Беларусь.
Россия с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к белорусским событиям. И сегодня мы эту позицию четко в очередной раз подтвердили. Считаем, как подчеркнул Владимир Путин в своем недавнем интервью, президентские выборы состоявшимися и рассчитываем на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении норм действующей Конституции Республики Беларусь и при уважении правопорядка. И, конечно же, считаем недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела, навязывание, как я уже сказал, назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска.
Также стало известно, что 3 сентября с рабочим визитом Минск посетит председатель правительства России Михаил Мишустин.
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Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска
Новости Беларуси. 2 сентября глава МИД Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров встретились в Москве, чтобы обменяться мнениями о текущем...
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