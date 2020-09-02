В ДНК мастодонтов нашли следы «континентальных» миграций

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Ученые расшифровали геномы трех десятков мастодонтов — североамериканских родственников сибирских мамонтов — и обнаружили следы очень долгих и далеких миграций, по которым можно узнать об изменениях климата ледникового периода. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Nature Communications , пишет ТАСС .



Фото: UNIVERSITY OF THESSALONIKI

«Генетика однозначно указывает на то, что мастодонты постоянно перемещались по всей территории континента. Главным движущим фактором их миграций, судя по всему, был климат. Они жили на Аляске, когда там было тепло, а также на территории современных Мексики и Центральной Америки. Иными словами, они не были «домоседами», — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Макмастера (Канада) Хендрик Пойнар.

Мастодонты — это самые крупные животные Америки в эпоху оледенения. Несмотря на то, что они были очень похожи на сибирских мамонтов, они приходились тем лишь очень далекими родичами. Предки мастодонтов и мамонтов разделились более 30 млн лет назад. Изотопный анализ их бивней показывает, что эти животные питались разной пищей и вели совершенно разный образ жизни.

Археологи и палеонтологи считают, что почти все американские мастодонты вымерли примерно 13−15 тыс. лет назад из-за того, что изменился климат континента и там появились первые культуры индейцев Северной Америки. Впрочем, точные причины вымирания этих животных до сих пор остаются предметом ожесточенных диспутов среди палеонтологов, генетиков и антропологов.

Пойнар и его коллеги попытались ответить на часть этих вопросов, сопоставив между собой структуру геномов трех десятков мастодонтов, останки которых ученые нашли в плейстоценовых отложениях на территории Аляски, Канады, Мексики и южных регионов США.

Мастодонты-путешественники

Сравнивая их между собой, ученые надеялись понять, как часто эти древние хоботные контактировали друг с другом и был ли для них характерен низкий уровень генетического разнообразия. Именно такую причину считают одной из главных причин вымирания сибирских мамонтов.

Анализ показал, что мастодонтов Северной Америки можно было разделить на пять больших групп, которые жили в разных регионах континента. Несмотря на то, что представителей этих групп разделяли тысячи километров, ученые нашли следы того, что те постоянно контактировали друг с другом на протяжении последних 800 тыс. лет.

В пользу этого, в частности, говорит то, что мастодонты Аляски и Берингии, наиболее сильно изолированные от других популяций, не были самыми вырожденными в генетическом плане, чего стоило бы ожидать, если бы они жили в полной изоляции и никогда больше не сталкивались с сородичами из других регионов континента.

Кроме этого ученые нашли свидетельства того, что представители всех популяций этих животных мигрировали на север и юг на тысячи километров. На это указывает характер родственных связей между пятью группами мастодонтов и то, когда они предположительно разделились. В частности, время появления многих из них совпадало с периодами потепления, когда предки мастодонтов получали возможность осваивать новые территории и расселяться по Северной Америке.

Подобные миграции мастодонтов, как отмечают ученые, говорят о том, что эти животные действительно питались кустарниками и лесной растительностью, которыми зарастали территории, освободившиеся от льда и вечной мерзлоты. На это также указывает изотопный состав их бивней и некоторые особенности анатомии.

С другой стороны, открытие генетических следов этих миграций заново ставит перед учеными вопрос о том, почему мастодонты вымерли сразу после того, как закончилась ледниковая эпоха, а не освоили новые территории, как это происходило в прошлые «оттепели». Как надеются Пойнар и его коллеги, дальнейшее изучение ДНК этих хоботных, а также новые находки, помогут им найти точный ответ на этот вопрос.