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Макей: в ближайшее время внутренние противоречия в Беларуси будут сняты
Источник материала: Навiны
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, когда в стране восстановится мир и спокойствие.
По его мнению, «только лишь спокойное эволюционное движение вперед приведет к тому, что восстановится мир, спокойствие и стабильность в стране, государстве и обществе».
«Мы сошлись во мнении, что в самой ближайшей перспективе внутренние противоречия в Беларуси будут сняты, и наша страна восстановит свой многолетний статус спокойного, открытого и гостеприимного государства в центре Европы», — сказал он сегодня в Москве после встречи с российским коллегой.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, когда в стране восстановится мир и спокойствие.
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