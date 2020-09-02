ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: в ближайшее время внутренние противоречия в Беларуси будут сняты

02.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, когда в стране восстановится мир и спокойствие.

Макей: в ближайшее время внутренние противоречия в Беларуси будут сняты

По его мнению, «только лишь спокойное эволюционное движение вперед приведет к тому, что восстановится мир, спокойствие и стабильность в стране, государстве и обществе».

«Мы сошлись во мнении, что в самой ближайшей перспективе внутренние противоречия в Беларуси будут сняты, и наша страна восстановит свой многолетний статус спокойного, открытого и гостеприимного государства в центре Европы», — сказал он сегодня в Москве после встречи с российским коллегой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, когда в стране восстановится мир и спокойствие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика