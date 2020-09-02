Макей: в ближайшее время внутренние противоречия в Беларуси будут сняты

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, когда в стране восстановится мир и спокойствие.





По его мнению, «только лишь спокойное эволюционное движение вперед приведет к тому, что восстановится мир, спокойствие и стабильность в стране, государстве и обществе».

«Мы сошлись во мнении, что в самой ближайшей перспективе внутренние противоречия в Беларуси будут сняты, и наша страна восстановит свой многолетний статус спокойного, открытого и гостеприимного государства в центре Европы», — сказал он сегодня в Москве после встречи с российским коллегой.