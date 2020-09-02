Александр Чубрик: Власть работает на раскол общества. Мы не должны этого допустить

Раз уж слово «диалог» начинает входить в официальный обиход, позволю себе озвучить несколько важных, на мой взгляд, действий, которыми следует предварить употребление этого слова. Собственно, действие одно, у него просто есть разные аспекты.



Нет расколу общества

Первое. Практически безобидная телевизионная картинка времен БТ сменилась воистину геббельсовской пропагандой формата RT. Поскольку одна часть общества зачем-то смотрит телевизор, а другая активно обсуждает то, что посмотрела первая, то психическое здоровье целой нации находится под угрозой. И дело не столько в неслыханном масштабе лжи, сколько во вбивании клиньев конфронтации всех со всеми.





Нами манипулируют, чтобы мы перестали доверять и начали подозревать.





В этом кривом зеркале миротворцы становятся агрессорами, жертвы — палачами, патриоты — предателями, а предатели — лидерами мнений.





Наконец, согласно Статье 5 Конституции Республики Беларусь, «запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды».





российские «помощники» должны покинуть белорусское государственное телевидение в полном соответствии с основным законом. СМИ — это такая же часть суверенитета, как герб, флаг, Конституция, национальная Таким образом, действие первое:в полном соответствии с основным законом. СМИ — это такая же часть суверенитета, как герб, флаг, Конституция, национальная валюта и собственные органы власти. А то начнем со СМИ, а закончим… мы же не сдаем суверенитет?





Религия — не идеология

Второе. Беларусь — это страна, которую можно считать эталоном религиозной толерантности. В нашей истории эпизоды межконфессионального противостояния заканчивались союзом церквей — униями. Церкви, костелы, мечети, синагоги и протестантские храмы мирно соседствуют друг с другом не только в одних городах, но даже на одних площадях и улицах. Люди различного вероисповедания работают в одних коллективах и живут в одних семьях.





И церковь у нас отделена от государства, но вот государство от церкви отделиться никак не может, не видя разницы между религией и идеологией, проповедью и пропагандой.





Священнослужители высказываются в духе «возлюби ближнего своего как самого себя», призывая к гражданскому согласию, а в этом усматривается крамола и неспособность «центральной церковной власти» контролировать «ситуацию на местах».





Инциденты, связанные с Красным костелом, являются вопиющим попранием прав верующих, а бредовые телесюжеты о том, что Белорусская православная церковь хочет отколоться от РПЦ, — пропагандой религиозной вражды.





В нашей истории было время, когда религия использовалась как предлог для развязывания войны — когда Московское княжество начало войну с Речью Посполитой, чтобы «защитить православных от католического гнета». Эта война закончилась истреблением или вывозом в Московское княжество 53% населения Великого Княжества Литовского.





Мы же выучили этот урок истории? Тогда действие второе: снять запрет на въезд в Беларусь Митрополита Кондрусевича и принести официальные извинения за этот и другие инциденты, связанные с деятельностью Католической и Православной церквей в Беларуси.





Противостояние между «мы» и «они», которое сейчас культивируется на всех уровнях взаимодействия между людьми, имеет только одну цель: заблокировать любую возможность диалога и консолидации.





Как только мы поддаемся на манипуляции, мы перестаем видеть людей — перед нами предстают однородные вражеские массы. А пропаганда это использует.





Манипуляторов не интересует ни мнение «простого человека», ни мнение министра — они используют каждого, чтобы ярче нарисовать образ врага для «другой стороны». И то взаимное доверие, которое по крупицам собиралось многие годы, оказывается не просто разрушенным — выжженным.





В общем, если существование белорусов как нации и Беларуси — как независимого государства является ценностью, то, я думаю, уже понятно, что значит «не раскалывать общество» и в каком направлении двигаться, чтобы разрешить тяжелейший в современной истории Беларуси политический кризис.







