|
Владимир Макей: с такой изощрённой подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь не позволила внешним силам реализовать у себя украинский сценарий. Об этом 2 сентября заявил глава МИД нашей страны Владимир Макей на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министры встретились в Москве, чтобы обменяться мнениями о текущем положении дел в Беларуси. Основной акцент переговоров – недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Не все проблемы еще решены, но уже совершенно очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария цветной революции, при том осуществляемой по самым современным методикам. Мы смогли не допустить остановки производственных процессов, избежать раскола страны.
Хочу поблагодарить российскую сторону за выдержанную, взвешенную и последовательную позицию в поддержку суверенитета и независимости Беларуси, за союзнические шаги по неприятию внешнего воздействия на нашу страну. Поверьте, наше общество спокойно и самостоятельно, без давления заинтересованных внешних сил, в рамках уважительного диалога определит будущее своего суверенного и независимого белорусского государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь не позволила внешним силам реализовать у себя украинский сценарий. Об этом 2 сентября заявил глава МИД нашей страны Владимир Макей на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)