Двухэкранный смартфон с поворотным дисплеем покажут 14 сентября (видео)

Источник материала: Onliner

Компания LG запланировала запуск смартфона Wing на 14 сентября. Аппарат получит два экрана — один над другим, верхний можно будет вращать вокруг оси. LG выпустила тизер анонса, в котором показала, чего именно стоит ожидать. Подобный форм-фактор пока не использовался другими вендорами (речь об экранах).

После анонса смартфона компании понадобится рассказать потребителю, зачем ему нужен именно такой вариант и почему стоит платить за него деньги (если он поступит в продажу). Впрочем, варианты уже есть:

О технических характеристиках LG Wing информации пока нет. Предполагается, что он будет походить на 6,8-дюймовый LG Velvet 5G с процессором Snapdragon 765.