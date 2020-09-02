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Двухэкранный смартфон с поворотным дисплеем покажут 14 сентября (видео)

02.09.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания LG запланировала запуск смартфона Wing на 14 сентября. Аппарат получит два экрана — один над другим, верхний можно будет вращать вокруг оси. LG выпустила тизер анонса, в котором показала, чего именно стоит ожидать. Подобный форм-фактор пока не использовался другими вендорами (речь об экранах).

После анонса смартфона компании понадобится рассказать потребителю, зачем ему нужен именно такой вариант и почему стоит платить за него деньги (если он поступит в продажу). Впрочем, варианты уже есть:

О технических характеристиках LG Wing информации пока нет. Предполагается, что он будет походить на 6,8-дюймовый LG Velvet 5G с процессором Snapdragon 765.

Смартфон LG G8S ThinQ 6GB/128GB (синий)
1 отзыв
Android, экран 6.21" OLED (1080x2248), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3550 мАч, 2 SIM
1450 р.
3 предложения
Смартфон LG G8 ThinQ 6GB/128GB (черный)
Android, экран 6.1" OLED (1440x3120), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 3500 мАч, 2 SIM
1499 р.
2 предложения
Смартфон LG V50 ThinQ 5G LM-V500N (черный)
Android, экран 6.4" OLED (1440x3120), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
1850 р.
1 предложение
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Компания LG запланировала запуск смартфона Wing на 14 сентября. Аппарат получит два экрана — один над другим, верхний можно будет вращать вокруг оси. LG выпустила тизер...
 
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