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В Речицком районе водитель Volkswagen сбил лося, а пока ждал ГАИ, в его авто влетели «жигули»

02.09.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе водитель Volkswagen Multivan попал в двойное ДТП. Сначала сбил лося, а затем в его авто влетели «жигули». В аварии пострадал один человек. Подробности рассказали в ГАИ.


Инцидент произошел вечером 31 августа на трассе М10. 49-летний водитель микроавтобуса сбил внезапно выскочившего на дорогу лося. Мужчина включил аварийку, выставил знак и вызвал сотрудников ГАИ.



Через какое-то время в авто влетели «жигули», за рулем которых находился 33-летний водитель. Как позже выяснилось, мужчина был пьян и не заметил микроавтобус.

В результате ДТП 34-летний пассажир легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

 
 
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В Речицком районе водитель Volkswagen Multivan попал в двойное ДТП. Сначала сбил лося, а затем в авто уже сзади влетели жигули. Один человек пострадал. Подробности...
 
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