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В Речицком районе водитель Volkswagen сбил лося, а пока ждал ГАИ, в его авто влетели «жигули»
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе водитель Volkswagen Multivan попал в двойное ДТП. Сначала сбил лося, а затем в его авто влетели «жигули». В аварии пострадал один человек. Подробности
Инцидент произошел вечером 31 августа на трассе М10. 49-летний водитель микроавтобуса сбил внезапно выскочившего на дорогу лося. Мужчина включил аварийку, выставил знак и вызвал сотрудников ГАИ.
Через какое-то время в авто влетели «жигули», за рулем которых находился 33-летний водитель. Как позже выяснилось, мужчина был пьян и не заметил микроавтобус.
В результате ДТП 34-летний пассажир легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
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В Речицком районе водитель Volkswagen Multivan попал в двойное ДТП. Сначала сбил лося, а затем в авто уже сзади влетели жигули. Один человек пострадал. Подробности...
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