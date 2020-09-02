В Речицком районе водитель Volkswagen сбил лося, а пока ждал ГАИ, в его авто влетели «жигули»

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе водитель Volkswagen Multivan попал в двойное ДТП. Сначала сбил лося, а затем в его авто влетели «жигули». В аварии пострадал один человек. Подробности рассказали в ГАИ.





Инцидент произошел вечером 31 августа на трассе М10. 49-летний водитель микроавтобуса сбил внезапно выскочившего на дорогу лося. Мужчина включил аварийку, выставил знак и вызвал сотрудников ГАИ.









Через какое-то время в авто влетели «жигули», за рулем которых находился 33-летний водитель. Как позже выяснилось, мужчина был пьян и не заметил микроавтобус.

В результате ДТП 34-летний пассажир легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.