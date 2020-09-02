На акциях протеста в Беларуси 1 сентября задержаны около 80 человек

Источник материала: АФН

В ходе прошедших 1 сентября акциях протеста в Минске, по предварительным данным, были задержаны 79 человек, включая журналистов.

Об этом сообщает правозащитный центр Весна. По сведениям правозащитников, многие из списка задержанных были освобождены, но часть из них силовики оставили в следственном изоляторе до суда, в том числе и журналистов.

Как сообщалось, 1 сентября в Минске прошли очередные массовые акции. Днём по городу маршем прошли студенты и старшеклассники, а вечером часть минчан отправилась на площадь Независимости. Одной из самых многочисленных стала акция студентов нескольких вузов, которые намеревались передать в Министерство образования петицию за отставку президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождение политзаключённых. Часть участников акции задержали.

Кроме того, во время освещения акций протеста были задержаны шестеро журналистов, которых сегодня судят за участие в несанкционированном массовом мероприятии.