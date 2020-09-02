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«Идей очень много». Наталья Кочанова встретилась с представителями Молодёжного парламента

02.09.2020 15:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реформы в государственной молодежной политике и волнующие актуальные вопросы молодого поколения. Эти темы 2 сентября обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Идей очень много». Наталья Кочанова встретилась с представителями Молодёжного парламента

Его глава Наталья Кочанова встретилась с Молодежным советом при Национальном собрании. В него входят 70 человек. В Минск приехали не все, а часть представителей со всей страны. Диалог получился конструктивным. Стороны обсудили самое главное: как наладить совместную работу между властью и молодежью. Обменялись предложениями.  

«Идей очень много». Наталья Кочанова встретилась с представителями Молодёжного парламента

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:
Самое главное, что будем обсуждать, все перемены, которые в любом государстве могут происходить, должны быть организованы сугубо в рамках закона. У нас сегодня есть закон, законодательство. Именно в таких процедурах, на таких рельсах любые изменения должны выстраиваться. Поэтому мы готовы к диалогу, мы готовы сегодня слышать всех, к нам можно обращаться с предложениями я имею в виду Молодежный парламент. Эти предложения в том числе могут лечь в основу реализации республиканских проектов.

«Идей очень много». Наталья Кочанова встретилась с представителями Молодёжного парламента

Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:  
Идей очень много. Мы активно общаемся с ребятами, выезжаем в область. Ребят, которые находятся в районах, интересует больше, как убрать урожай. Плюс многие работают в школе. Сейчас был праздник у нас, 1 сентября, у них очень много повседневных забот, но тем не менее их тоже очень сильно интересует их времяпрепровождение после работы, если мы говорим про рабочую молодежь. Поэтому у нас от Могилевской области есть определенные наработки, есть разные формы, которые мы будем, в принципе, обсуждать и предлагать нашим ребятам.  

«Идей очень много». Наталья Кочанова встретилась с представителями Молодёжного парламента

Напомним, не так давно Молодежный совет запустил платформу «Движение ВПЕРЕД», где можно и даже нужно выдвигать идеи по развитию страны. Уже поступило порядка 200 предложений. В частности, среди них – конституционная реформа и какой будет Беларусь в долгосрочной перспективе.  

Люди в материале: Наталья Кочанова, Егор Макаревич, Владимир Павловский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Реформы в государственной молодежной политике и волнующие актуальные вопросы молодого поколения. Эти темы 2 сентября обсудили в Совете...
 
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