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«Идей очень много». Наталья Кочанова встретилась с представителями Молодёжного парламента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реформы в государственной молодежной политике и волнующие актуальные вопросы молодого поколения. Эти темы 2 сентября обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его глава Наталья Кочанова встретилась с Молодежным советом при Национальном собрании. В него входят 70 человек. В Минск приехали не все, а часть представителей со всей страны. Диалог получился конструктивным. Стороны обсудили самое главное: как наладить совместную работу между властью и молодежью. Обменялись предложениями.
Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:
Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:
Напомним, не так давно Молодежный совет запустил платформу «Движение ВПЕРЕД», где можно и даже нужно выдвигать идеи по развитию страны. Уже поступило порядка 200 предложений. В частности, среди них – конституционная реформа и какой будет Беларусь в долгосрочной перспективе.
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Новости Беларуси. Реформы в государственной молодежной политике и волнующие актуальные вопросы молодого поколения. Эти темы 2 сентября обсудили в Совете...
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