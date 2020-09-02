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Купаловский театр отменил все спектакли до ноября
02.09.2020 15:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
На сегодняшний день в труппе театра осталось лишь 15 человек.
Из Национального академического театра имени Янки Купалы 2 сентября из театра уволились шесть человек: народные артисты Беларуси Виктор Манаев и Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц.Они присоединились к своим коллегам, которые ушли из театра из-за несогласия с политикой властей страны. 26 августа из Купаловского театра были уволены 58 человек, которые ранее написали соответствующие заявления, в том числе 36 актеров. Теперь в труппе театра осталось 15 человек, передает TUT.by.
В результате Купаловский театр отменил показы всех спектаклей до конца ноября.
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На сегодняшний день в труппе театра осталось лишь 15 человек.
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