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Макей заявил об ассиметричных санкциях в отношении прибалтийских стран

02.09.2020 15:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Подготовлено предложение о введении Беларусью асимметричных санкций в отношении персоналий из стран Балтии

2 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подготовлено предложение о введении Беларусью асимметричных санкций в отношении персоналий из стран Балтии. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу сказать, что мы … подготовили предложения, они уже утверждены, предложения о введении ассиметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии. Будут и другие страны вводить санкции против Беларуси - мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решения и давать адекватный ответ", - заявил Макей после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, в белорусский санкционный список вошли «те, которые действительно рьяно пытались вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, делая соответствующие политические заявления. И более того, вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти. Для нас это абсолютно неприемлемо, мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела».

Он сказал, что балтийские государства хотят быть впереди планеты всей при том, что ранее при встречах и телефонных разговорах стороны сходились во мнении, что санкции - это абсолютно неприемлемый инструмент в межгосударственных отношениях, они всегда отбрасывают сотрудничество на много лет назад.

«Для меня было удивительно, когда буквально на второй день после выборов (когда было еще непонятно, как будет развиваться ситуация) уже стали раздаваться голоса, и в первую очередь именно со стороны балтийских государств, о том, что надо немедленно вводить санкции против Беларуси», - сказал Макей.

«На второй день после выборов», то есть 11 августа, уже всей стране и не только были известны вопиющие факты тотальной подделки итогов голосования, как и факты насильственного садизма в отношении участников протестных акций.

Глава МИД РБ, всё это пропустил мимо ушей, а на ситуацию в стране смотрел широко закрытыми глазами: «Для того чтобы оценить ситуацию, надо изучить то, что происходит, и дать действительно объективную оценку - это были мирные протесты или это однозначно были организованные провокации против правоохранительных структур, в результате которых они вынуждены были реагировать на эти провокации".

 
 
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Подготовлено предложение о введении Беларусью асимметричных санкций в отношении персоналий из стран Балтии
 
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