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Женщины собрались у Стелы в Минске отметить "День победы над фашизмом"

02.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У стелы «Минск — город-герой» проходит акция женщин.


 
2 сентября 1945 года о капитуляции во Второй мировой войне объявила Япония — последний из гитлеровских союзников.

Милиционеры предупреждают, что мероприятие несанкционированное, и угрожают правовыми последствиями, передает Свабода.

«Вечером страшно выйти из дома. Каратели в черном пытают людей, загоняют мирных жителей в храм и запирают двери. Каждый белорус с детства знает, как это называется. Фашизм.

Наши бабушки победили фашистов. Они воевали и партизанили, стояли у станка, лечили раненых и растили детей. Благодаря им белорусы выжили как народ и сохранили свои ценности: человечность и достоинство. 

Мы тоже победим! Поэтому замечательные белорусские девушки снова выходят на улицы!», — говорится в сообщении инициативы Girl Power Belarus.
 
Теги: Минск
 
 
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У стелы «Минск — город-герой» проходит акция женщин.
 
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