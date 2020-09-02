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Женщины собрались у Стелы в Минске отметить "День победы над фашизмом"
Источник материала: Партизан
У стелы «Минск — город-герой» проходит акция женщин.
2 сентября 1945 года о капитуляции во Второй мировой войне объявила Япония — последний из гитлеровских союзников.
Милиционеры предупреждают, что мероприятие несанкционированное, и угрожают правовыми последствиями, передает
«Вечером страшно выйти из дома. Каратели в черном пытают людей, загоняют мирных жителей в храм и запирают двери. Каждый белорус с детства знает, как это называется. Фашизм.
Наши бабушки победили фашистов. Они воевали и партизанили, стояли у станка, лечили раненых и растили детей. Благодаря им белорусы выжили как народ и сохранили свои ценности: человечность и достоинство.
Мы тоже победим! Поэтому замечательные белорусские девушки снова выходят на улицы!», — говорится в сообщении инициативы Girl Power Belarus.
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У стелы «Минск — город-герой» проходит акция женщин.
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