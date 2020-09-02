ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы лидируют на чемпионате мира по танковому биатлону

02.09.2020 15:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы лидируют на чемпионате по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы лидируют на чемпионате мира по танковому биатлону

1 сентября центральным событием соревнований стала первая эстафета полуфинала, в которой соревновались сборные Беларуси, Китая, Сербии и Азербайджана. Наша команда победила, улучшив прошлогодний результат на две минуты. На втором месте расположились китайские танкисты, а на третьем – Азербайджан.

Белорусы лидируют на чемпионате мира по танковому биатлону

Напомним, соревнования проходят в учебно-тактическом комплексе «Алабино» в рамках VI Армейских международных игр.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусы лидируют на чемпионате по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 сентября центральным событием...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Идей очень много». Наталья Кочанова встретилась с представителями Молодёжного парламента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика