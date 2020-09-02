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Белорусы лидируют на чемпионате мира по танковому биатлону
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы лидируют на чемпионате по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 сентября центральным событием соревнований стала первая эстафета полуфинала, в которой соревновались сборные Беларуси, Китая, Сербии и Азербайджана. Наша команда победила, улучшив прошлогодний результат на две минуты. На втором месте расположились китайские танкисты, а на третьем – Азербайджан.
Напомним, соревнования проходят в учебно-тактическом комплексе «Алабино» в рамках VI Армейских международных игр.
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Новости Беларуси. Белорусы лидируют на чемпионате по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 сентября центральным событием...
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