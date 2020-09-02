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Главы Генштабов Беларуси и России обсудили военное сотрудничество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начальники Генштабов Вооруженных Сил Беларуси и России обсудили текущее состояние военного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В телефонной беседе Александр Вольфович и Валерий Герасимов также затронули тему подготовки к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство», которое пройдет в 2020 году на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению «Кавказ – 2020» на территории России.
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Новости Беларуси. Начальники Генштабов Вооруженных Сил Беларуси и России обсудили текущее состояние военного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24...
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