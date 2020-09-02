Лавров обвинил украинских националистов в управлении дестабилизацией ситуации в Беларуси

Дестабилизацией ситуации в Беларуси управляют с территории Украины, и эта информация подтверждена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем 2 сентября в Москве.

«Подобная деятельность ведется с территории Украины, — сказал Лавров. — Там есть и "Трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси. Финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белоруской столице».

Лавров заявил, что в Украине «есть лагеря подготовки таких экстремистов». «По нашим данным, в Волынской области, в Днепропетровской области, — сказал он. — Мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно. Они в контакте друг с другом находятся. По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь».

По словам российского министра, позиция России заключается в том, чтобы «никто не мешал самим белорусам договариваться между собой».

В конце июля, после задержания под Минском 33 российских граждан, обвиненных в принадлежности к частной военной компании Вагнера, госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков заявил, что всего боевиков «до 200», а подготовку они проходят в лагерях под Псковом и Невелем.