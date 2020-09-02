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"Падший ангел" Ирина Печерникова и "злодей" Борис Клюев глазами критика

02.09.2020 17:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Падший ангел" Ирина Печерникова и "злодей" Борис Клюев глазами критика

Сразу две печальные новости пришли из мира кинематографа. Актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника", умерла на 75-м году жизни. Ушел из жизни Борис Клюев ― народный артист России, звезда фильмов "Д’Артаньян и три мушкетера" и "ТАСС уполномочен заявить", ему было 76. 

© Sputnik / Илья Питалев
Умер народный артист России Борис Клюев

"Ирина Печерникова была последним ангелом кинематографа 60-х годов, таким падшим ангелом. Она прекрасно была востребована в 60-е, но более острый, пьяный, трагикомический мир кино 70-х во-многом обломал ей крылья. Ее не знали куда деть, она играла лирические роли, продолжая отыгрывать свой образ в "Доживем до понедельника", и в новый кинематограф не вписалась. Думаю, поэтому и начался алкоголизм, хотя у нее в жизни не было особых трагических проблем", ― говорит Шпагин.

В последние годы жизни Печерникова могла снова вернуться в кино, на осень даже были запланированы съемки в сериале, рассказывает собеседник, но этим планам уже не суждено было сбыться.

В свою очередь, Борис Клюев в жизни был очень хорошим, веселым и открытым человеком, но при этом оставался "рабочей лошадкой отрицательных ролей кинематографа", рассказывает кинокритик.

"Умный, интересный, рядом с ним хотелось находиться. Как правило, все актеры, которые играют резко отрицательных персонажей, обладают не только отрицательным обаянием, а отрицательной харизмой, и как правило они в жизни очень хорошие люди. Клюев своей замечательной жизнью где-то искупал свои отрицательные роли", ― говорит Шпагин.

Жаль, что Клюев в своей карьере мало раскрылся как комедийный и гротесковый актер, поскольку он несомненно это умел, отмечает кинокритик.

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"Последний ангел кинематографа 60-х годов" Ирина Печерникова и "рабочая лошадка отрицательных ролей " Борис Клюев — известный российский кинокритик Александр...
 
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