ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»

02.09.2020 17:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске открылась выставка ко Дню Независимости Узбекистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мастер живописи и графики Владимир Гладков имеет белорусские корни, но большую часть творческой жизни провел в Узбекистане.

В здании Исполкома СНГ представлены 26 работ мастера. Каждая имеет особое значение.

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»

Здесь и бытовые зарисовки, и пейзажи, и памятники архитектуры, и портреты простых жителей дружественного для Беларуси народа Узбекистана.

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»

Владимир Гладков, художник:
Для меня приятно то, что люди через мои картины могут представить жизнь в Узбекистане: ее природу, базары, типажи, национальные традиции какие-то, выраженные в сюжетных сценах.

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень важно, что выставка представлена мастером, который имеет корни и белорусские, и узбекские. Конечно, очень интересные произведения. Мы очень рады, что эта выставка организована.

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»

Носирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
В этом году планируется проведение 69 мероприятий. До этого ни в один год в рамках СНГ столько мероприятий не проводилось. Но это мероприятие – не ради мероприятия, а мероприятие ради того, чтобы активизировать в целом деятельность СНГ и с тем, чтобы создать условия, благоприятные условия для развития членов СНГ.

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»

В 2020 году Узбекистан впервые председательствует в СНГ и успешно справляется со своими задачами. Беларусь и Узбекистан заинтересованы не только в расширении контактов между жителями, но и в более тесном экономическом сотрудничестве двух стран.

Люди в материале: Владимир Гладков, Сергей Рачков, Носирджан Юсупов

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске открылась выставка ко Дню Независимости Узбекистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мастер живописи и графики...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Падший ангел" Ирина Печерникова и "злодей" Борис Клюев глазами критика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика