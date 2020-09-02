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Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске открылась выставка ко Дню Независимости Узбекистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В здании Исполкома СНГ представлены 26 работ мастера. Каждая имеет особое значение.
Здесь и бытовые зарисовки, и пейзажи, и памятники архитектуры, и портреты простых жителей дружественного для Беларуси народа Узбекистана.
Владимир Гладков, художник:
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Носирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
В 2020 году Узбекистан впервые председательствует в СНГ и успешно справляется со своими задачами. Беларусь и Узбекистан заинтересованы не только в расширении контактов между жителями, но и в более тесном экономическом сотрудничестве двух стран.
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Новости Беларуси. В Минске открылась выставка ко Дню Независимости Узбекистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мастер живописи и графики...
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