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Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc

02.09.2020 18:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском. Вскоре появилась информация об обыске в квартире Виктора Кувшинова. Он занимает позицию Head of Product в PandaDoc. Вечером сотрудники Парка высоких технологий вышли на акцию протеста, связанную с этими событиями. Рассказываем, что сейчас там происходит.

На МКАД возле Парка высоких технологий вышли несколько сотен человек, участников акции постепенно становится больше. Люди стоят с флагами и плакатами, а чуть поодаль от протестующих — в 100 метрах от кольцевой — дежурит наряд милиции. Сотрудники в форме предупредили участников акции об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc
Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc
Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc
Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc
Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc
Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc
Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc

В начале седьмого на кольцевой машины остановились на дороге рядом. К протестующим подходят милиционеры. В громкоговоритель они предупреждают о несанкционированности акции, но из-за сигналов машин ничего не слышно. Люди не расходятся. По оценкам нашего корреспондента, сейчас в акции участвуют примерно 500 человек.

Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc









Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc

(будет дополнено)

 
 
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В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском. Вскоре появилась информация об обыске в квартире Виктора Кувшинова. Он занимает позицию Head of Product в PandaDoc....
 
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