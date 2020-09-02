Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc

Источник материала: Onliner В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском. Вскоре появилась информация об обыске в квартире Виктора Кувшинова. Он занимает позицию Head of Product в PandaDoc. Вечером сотрудники Парка высоких технологий вышли на акцию протеста, связанную с этими событиями. Рассказываем, что сейчас там происходит.

На МКАД возле Парка высоких технологий вышли несколько сотен человек, участников акции постепенно становится больше. Люди стоят с флагами и плакатами, а чуть поодаль от протестующих — в 100 метрах от кольцевой — дежурит наряд милиции. Сотрудники в форме предупредили участников акции об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.





























В начале седьмого на кольцевой машины остановились на дороге рядом. К протестующим подходят милиционеры. В громкоговоритель они предупреждают о несанкционированности акции, но из-за сигналов машин ничего не слышно. Люди не расходятся. По оценкам нашего корреспондента, сейчас в акции участвуют примерно 500 человек.



























(будет дополнено)