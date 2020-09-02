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Айтишники вышли на акцию в поддержку PandaDoc
Источник материала: Onliner
В офис IT-компании PandaDoc этим утром
На МКАД возле Парка высоких технологий вышли несколько сотен человек, участников акции постепенно становится больше. Люди стоят с флагами и плакатами, а чуть поодаль от протестующих — в 100 метрах от кольцевой — дежурит наряд милиции. Сотрудники в форме предупредили участников акции об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.
В начале седьмого на кольцевой машины остановились на дороге рядом. К протестующим подходят милиционеры. В громкоговоритель они предупреждают о несанкционированности акции, но из-за сигналов машин ничего не слышно. Люди не расходятся. По оценкам нашего корреспондента, сейчас в акции участвуют примерно 500 человек.
(будет дополнено)
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