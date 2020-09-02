Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Где вы, независимые суды?

Александр Лукашенко заявил, что он оберегает суды от ненадлежащего влияния и поэтому в Беларуси суды ни от кого не зависят. К сожалению, это заявление не соответствует реальности.

Даже в случаях, когда судьям никто не звонит «сверху» и не подсказывает как «правильно» разрешить дело, судей сложно назвать независимыми. Дело в том, что вся система судов выстроена таким образом, что судья является не независимой единицей, решающей дела, исходя из своего усмотрения, а чиновником государственного аппарата, который четко вписан в механизм государственного принуждения.

Игра не по правилам государственного аппарата — это акт личного мужества, который может повлечь за собой многочисленные неблагоприятные последствия. Поэтому часто и звонить никому не надо — судьи знают, что от них ожидается.

И не Лукашенко должен защищать судейскую независимость, а закон, гарантии, неприкосновенность. И прежде всего закон должен защищать судей и судейскую систему от исполнительной власти.

Судебной системе Беларуси нужна реформа, которая должна не только поменять формально юридическую систему формирования судебной системы, но и изменить мышление судей.

Председатели судов не должны рассматриваться как начальники, а как первые среди равных, которые всего лишь обеспечивают работу судов, а не указывают судьям, как решать дела. Судья сам ответственен за свои решения, и никто ему подсказывать решения не должен. Поэтому судьями должны становиться опытные юристы, которые ни в каких советах не нуждаются.

Судья — это вершина юридической карьеры, а не первое рабочее место выпускников юридических факультетов.

Ну, и тут логичным является вопрос назначения судей. Все судьи в Беларуси назначаются президентом, кроме половины Конституционного суда, которые назначаются Советом Республики, часть членов которого тоже назначаются президентом. Фактически формирования судебного корпуса полностью контролируется президентом.

Более того, судьи могут назначаться на пять лет или бессрочно. Тот факт, что судью переутверждают каждые пять лет, является очевидным нарушением принципа независимости суда. Очевидно, что основная гарантия независимости судей — это невозможность их снятия с должности. И в Беларуси эта гарантия очень часто отсутствует. А если вспомнить, что назначение судей зависит от исполнительной власти, то от реальной независимости остается очень мало.

Легитимность суда зависит от отношения людей к судебной власти. Конечно, выезды на суды в СИЗО и ИВС, привлечение людей к ответственности в ситуациях, когда возникает огромные сомнения в справедливости приговоров, не прибавляют веры ни в независимость, ни в легитимность белорусских судов.

Судебной системе предстоит пройти долгий и сложный путь, чтобы приобрести доверие людей, и это доверие не приобретается косметическими реформами. Доверие можно заработать принципиальной и беспристрастной оценкой фактов и права вне зависимости от того, кто эти факты предоставляет: ОМОН, КГБ, президент или простой рабочий.

И это сложный каждодневный труд по выработке независимого отношения и наработке профессионализма.

Иногда говорят, что в Беларуси суды независимые за исключением некоторых политических дел. Однако как нельзя быть немного беременной, нельзя быть и частично независимым. Политический компонент может произойти во многих делах. Тот факт, что в Беларуси количество оправдательных приговоров на уровне статистической погрешности, подтверждают этот факт.

Роль адвоката в уголовном процессе минимизирована и говорить о реальной состязательности невозможно. Может ли реально независимый суд в 99% процентах случаев соглашаться с одной стороной спора — стороной обвинения?

В некотором смысле в Беларуси создан фасад независимости судов, от которого ничего не остается, как только копнешь немного глубже. Обеспечение независимости суда — это одна из первых реформ, которая необходима Беларуси, но реформа не косметическая, а субстантивная. Необходима реформа, которая сломает сложившиеся связи между исполнительной и судебной властью и даст судьям реальную возможность решать дела исключительно исходя из Конституции, права и своего усмотрения.